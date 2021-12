Mit den steigenden Inzidenzen ab Oktober ging die Menge an gespendeten Blutpräparaten merklich zurück. Langfristig müssen unter diesen Bedingungen in wenigen Wochen Behandlungen und Operationen abgesagt werden.

Tausende Blutkonserven fehlen. Bildrechte: imago images/Eibner

Um so wichtiger ist es in diesem Jahr, die Reserven aufzufüllen, um über die Feiertage und den Jahreswechsel wieder in eine sichere Versorgungssituation zu kommen. Dafür werden im Gebiet Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bremen täglich 3.000 Blutspenden benötigt - jetzt, aber auch in den kommenden Wochen und Monaten.



In der Servicestunde sprechen wir mit Nico Feldmann vom NSTOB, wie die Schutz-und Hygienemaßnahmen beim Blutspenden aussehen und wer spenden darf und wer aktuell nicht.