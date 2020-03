Bei der Deutschen Bahn gelten verschiedene Kulanzregelungen. Laut Verbraucherzentrale ist eine kostenfreie Erstattung von Zugtickets möglich, wenn die Reise in betroffene Gebiete in Italien führen sollte, ein gebuchtes Hotel am Zielort unter Quarantäne steht oder der konkrete Reiseanlass wie eine Messe oder ein Konzert entfällt. Kunden sollten sich in diesen Fällen an Verkaufsstellen oder Kundenservice-Kanäle der Bahn wenden.