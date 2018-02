Wer wagt, gewinnt - aber viele verlieren auch

Eine gute Geschäftsidee und schon sprudelt das Geld - so einfach ist es leider nicht. Gerade in den ersten Jahren ist die Gefahr eines unfreiwilligen Endes oder gar einer Insolvenz groß. Ein Drittel aller Gründungsprojekte ist nach Studien der KfW innerhalb der ersten drei Jahre schon wieder am Ende. Einerseits, weil den angehenden Unternehmern die kaufmännischen und organisatorischen Kenntnisse fehlen, und andererseits, weil sie die Notwendigkeit einer genauen Gründungsplanung unterschätzen.

Wege zum eigenen Unternehmen

Wichtige Wege in die Selbständigkeit sind Neugründung, Übernahme oder Beteiligung an einem bestehenden Betrieb, oder das sogenannte Franchising, bei dem ein Firmenkonzept eines Unternehmens, zum Beispiel einer Fast-Food-Kette, übernommen wird. Egal, worauf die Wahl fällt: Nötig sind das Wissen über den Markt, der erobert werden soll, rechtliche Kenntnisse und betriebswirtschaftliche Fähigkeiten, um Risiko und Erfolgsaussichten einschätzen zu können. Erste Hinweise für Gründungswillige gibt zum Beispiel das Portal für Existenzgründer des Bundeswirtschaftsministeriums:

Stellen Sie fest, wer Ihre zukünftigen Kunden sein könnten. Beschreiben Sie Ihren Kundenkreis möglichst genau. Und: Was unterscheidet Ihr Angebot von dem Ihrer Wettbewerber? Aus dem Internet-Portal für Existenzgründer des Bundeswirtschaftsministeriums

Der Businessplan

Ein wichtiger erster Schritt ist ein Businessplan. Die persönliche Eignung, die Geschäftsidee, Umsatz und Gewinnerwartung, sowie die Finanz- und die Liquiditätsplanung müssen daraus hervorgehen. Ohne Plan gibt’s keinen Kredit, keine Förderung vom Staat und keinen Zuschuss vom Arbeitsamt.

Information ist Trumpf

Planungshilfen für Existenzgründer gibt’s im Internet reichlich und kostenlos. Sie bieten neben Checklisten auch konkrete Vorlagen für die Finanzplanung.

Das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen

Wer nach eingehender Prüfung seiner Geschäftsidee immer noch begeistert ist, sollte auf jeden Fall eine persönliche Beratung aufsuchen. Dazu sind die lokalen Industrie- und Handelskammern (IHK) gerne bereit. Die Experten der IHK hinterfragen das Konzept kritisch und suchen gemeinsam mit dem Gründer nach Fehlern und Lösungen. Dazu ist der Gründer in seinem Elan und seiner Begeisterung manchmal nur schwer in der Lage. Auf jeden Fall ist es besser, eine Idee schon in der Planungsphase zu verwerfen, als nach einem oder zwei Jahren damit zu scheitern und womöglich mit Schulden aus der Sache hervorzugehen.

Existenzgründerseminar - Crashkurs für Einsteiger