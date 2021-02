Wasserschaden in der Wohnung: Wer zahlt?

Ein Blick ins Kleingedruckte ist wichtig. Bildrechte: imago images / blickwinkel / McPhotox / Erwin Wodicka

Wohnung trocknen und renovieren, neue Möbel und Teppich kaufen - ein Wasserschaden geht ziemlich ins Geld. Zahlen muss in der Regel derjenige, der dafür verantwortlich ist. Ist ein Schaden an Wohnung oder Gebäude für den Wassereinbruch verantwortlich, dann zahlt meist die Wohngebäudeversicherung des Eigentümers.



Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn sanitäre Anlagen defekt sind oder auch, wenn es in der leerstehenden, ungeheizten Wohnung nebenan zu einem Wasserrohrbruch kommt. Hat ein Nachbar den Wasserschaden verursacht, zum Beispiel weil seine Waschmaschine defekt war, dann übernimmt in der Regel seine Privathaftpflicht die Kosten.



Verursacht man selbst einen Wasserschaden in der eigenen Wohnung und werden dadurch Möbel beschädigt, dann zahlt in diesen Fällen normalerweise die eigene Hausratsversicherung. Hierbei lohnt es sich, die genauen Klauseln im Versicherungsvertrag nachzulesen. Ist der Wasserschaden die Folge eines Naturereignisses, also beispielsweise einer Überschwemmung oder eines Hochwassers, kommt die Elementarversicherung des Hausbesitzers dafür auf.