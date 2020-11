Viele Menschen in Deutschland haben gar keine Wahl: Sie müssen in die gesetzliche Krankenversicherung eintreten. Allerdings ist dies für die meisten auch die bessere Alternative. Denn dort wird jeder aufgenommen, egal wie alt oder krank er ist. Außerdem richtet sich der Beitrag nach der Höhe des Einkommens und Kinder sind kostenlos mitversichert. Vom Grundsatz her erhalten Menschen in diesem Solidarsystem also alle die gleichen Leistungen, müssen selbst aber nur das bezahlen, was sie sich auch leisten können