Für Herrchen oder Frauchen ist es oft beruhigend zu wissen, wo sich die lieben Haustiere herumtreiben. Möglich ist das mit Ortungstechnik, die in speziellen Halsbändern integriert ist. Hersteller setzen dabei auf zwei Technologien: die Ortung mit Hilfe von GPS-Daten und die Ortung durch Radiowellen, die das Halsband sendet. In beiden Fällen muss das Tier dauerhaft ein kleines Gerät am Halsband tragen. Und - die Batterien müssen geladen sein. Deswegen sind Halsbänder auch keine Alternative zum "Chippen", also der Registrierung im Haustierregister. Halsbänder können verloren gehen oder schon nach kurzer Zeit nicht mehr senden, weil die Batterien leer sind. Über die Nummer auf einem Chip, der den Tieren unter die Haut gesetzt wird, können Ausreißer jederzeit ihren Besitzern zugeordnet werden.