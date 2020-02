Peelings gerieten vor einigen Jahren in Verruf, da die kleinen, festen Schleifkörperchen darin als Umweltsünder gelten. Denn sie bestanden meist aus Mikroplastik, die als schlecht abbaubar gilt. Bei der Verwendung gelangen diese Kunststoffe über das Abwasser in die Umwelt.

Inzwischen haben die Hersteller reagiert: Nicht nur in Naturkosmetik, auch in herkömmlichen Produkten verzichten sie auf Mikroplastik-Kügelchen. Stattdessen kommen pflanzliche und mineralische Schmirgelkörperchen zum Einsatz. Das können Mandelschalen, Aprikosenkerne, Kaffee, Bambus, aber auch Kieselsäure, Bimsstein, Zucker oder Salz sein, wie Jürgen Steinert von Ökotest berichtet. Die Note "sehr gut" erhielten 25 Körperpeelings im Test. Dazu zählen insbesondere Naturkosmetik-Firmen wie Weleda, Alterra, Alverde oder Lavera. Sechs Körperpeelings fielen laut Ökotest mit den Gesamturteilen "mangelhaft" oder "ungenügend" durch. Dazu gehören bekannte Marken wie Yves Rocher, Palmolive und Nivea. Die Hauptprobleme verursachen dabei problematische Duftstoffe wie Lilial, künstliche Moschusdüfte und andere Zusätze, die Allergien oder gar Krebs auslösen könnten.

Kleine Partikel aus Kunststoff sind in Peelings nicht mehr enthalten. Doch als plastikfrei können nicht alle Produkte gelten. Bildrechte: imago/JOKER

Und dann wären da noch die löslichen Kunststoff-Verbindungen. Diese synthetischen Polymere sollen für eine bestimmte Konsistenz sorgen. Sie sind aber nicht alle gleichermaßen gut und schnell abbaubar, können also mit dem Abwasser über die Kläranlagen in Gewässer gelangen, wie Jürgen Steinert sagt. In Naturkosmetik seien dieses "flüssige" Mikroplastik und problematische Konservierungsstoffe nicht zugelassen.