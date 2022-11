Kaffee trinken wie in Bella Italia! Das soll auch zu Hause ohne viel Aufwand klappen. Ein Kaffeevollautomat zaubert nach Belieben Espresso, Cappuccino, Café Latte und so weiter. Im Vergleich zur normalen Kaffeemaschine aber sind die Geräte enorm teuer. Lohnt sich die Anschaffung und wenn ja, was muss der Automat können?