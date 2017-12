In den Kriterien Aroma, Vielfalt und Genuss... ... überzeugten lediglich fünf der getesteten Marken die Tester: "Brut Dargent", der Bio-Sekt "Engel" sowie die deutschen Traditionsmarken "Fürst von Metternich" und "Menger Krug" verdienten sich die Note 1,5. Das günstigste Angebot ist der französische "Brut Dargent" mit rund sieben Euro pro Flasche. Nur einer der Kandidaten erhielt die Note 1,0: Der rund 14 Euro teure Sekt der österreichischen Kellerei "Schlumberger" überzeugte durch ausgewogenen Geschmack.

Aber auch Sekt unter vier Euro... ... pro Flasche überzeugte im Test mit der Note 2: "Auerbach", Marktführer "Rotkäppchen" sowie "Söhnlein Brillant" bieten ein stimmiges Aromaprofil zum kleinen Preis. Beim rund drei Euro teuren Schaumwein der Marke "Faber" hingegen entdeckten die Experten einen starken Muffton, der an Kork erinnert - der Sekt fiel bei der Verkostung durch. Teuer ist gut... ... ist auch beim Kauf von Schaumwein keine Universalrezept. Regelrecht enttäuscht hat die Tester der rund 13 Euro teure "Krimskoye". Mit den Merkmalen "auffällig flach" und "leicht unsauberer Geruch" erreichte die Spezialität von der Krim gerade noch die Note befriedigend.

Kauf und Lagerung

Schaumwein wird, anders als viele andere Alkoholika, durch Lagerung nicht besser. Man sollte ihn also dort kaufen, wo regelmäßig Schaumwein umgesetzt wird. Gelagert werden die Flaschen am besten aufrecht, in einem dunklen Raum bei ungefähr 15 Grad und nicht länger als zwei Jahre.