Matthias Hollwich ist nicht nur renommierter Architekt in New York. An der University of Pennsylvania und der Stiftung Bauhaus in Dessau forscht er außerdem über die Themen Altern, Leben im Alter und Architektur. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, das "Älter werden - jung bleiben" heißt und beinah Lust macht auf diese neue Lebensphase.