Manchmal sieht man ein Vögelchen am Wegesrand. Schutzlos, gerade mal mit dem ersten Flaum bedeckt oder schon etwas größer, aber hilflos tschilpend. Da regt sich schnell das Bedürfnis, die kleinen, zarten Wesen zu beschützen und ihnen zu helfen. Aber das ist nicht immer die richtige Entscheidung, sagen die Experten der Deutschen Wildtierstiftung. Es kommt nämlich ganz auf das Alter der Tiere an, ob sie Hilfe brauchen oder nicht.

Wenn die Jungvögel etwas größer sind, verlassen sie das Nest. Bei diesen Ästlingen genannten älteren Vogelkindern besteht oft keine Gefahr. Sie flattern aus dem Nest, landen auf dem Boden oder im Geäst. Mühsam trainieren die Kleinen ihre Muskulatur. Manche können schon fliegen, manche lernen es kurz darauf. Die Eltern sind immer in der Nähe. Sie haben ihre Kinder im Blick und versorgen sie. Auch wenn es so aussieht - Ästlinge sind meist nicht allein. Deshalb sollten sie immer erst beobachtet werden. Schleicht sich eine Katze an oder ist gleich neben dem Vögelchen eine große Straße, dann ist Einsatz gefragt. Verscheuchen Sie die Katze oder tragen Sie den Vogel ein paar Meter zur Seite.

In seltenen Fällen ist solch ein Ästling tatsächlich verletzt oder verwaist. Dann brauchen die Jungvögel Hilfe. Die bekommen sie am besten in einer Vogelauffangstation. Auf keinen Fall sollten Finder selber versuchen, die Tiere durchzubringen. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es, Jungvögel für längere Zeit zu Hause zu haben. Beim NABU, den lokalen Naturschutzbehörden oder in zoologischen Gärten erfährt man, wo die nächste Vogelpflegestation oder Auffangstation ist. Die Experten dort kennen sich bestens mit den Bedürfnissen der Jungvögel aus.