Servicestunde | 22.09.2020 Licht am Rad – Akkuleuchten im Test

Die Tage werden kürzer, die Abende neblig. Da geht ohne Licht nichts. Lichtstarke LED-Scheinwerfer fürs Rad gibt es in jeder Preislage. Manche leuchten fast so hell wie ein Autoscheinwerfer. Doch Helligkeit allein reicht nicht. Was ist wichtig beim Einsatz von Akkuleuchten? Worauf muss man beim Kauf achten? Darüber spricht Moderator Matthias Haase in der Servicestunde ab 11 Uhr.