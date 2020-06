Servicestunde | 03.06.2020 Corona-Pandemie: Wertgutscheine - Was Verbraucher wissen sollten

Wegen des Coronavirus sind zahlreiche Konzerte, Fußballspiele und andere Veranstaltungen abgesagt worden. Hatten Verbraucher dafür bereits gezahlt, bekommen sie nur unter bestimmten Voraussetzungen ihr Geld zurück. Denn nach der von Bundestag und Bundesrat verabschiedeten Gutscheinlösung müssen sie einen Wertgutschein akzeptieren. Die Verbraucherzentrale Thüringen gibt in der Servicestunde am Mittwoch Tipps, was dabei zu beachten ist.