Früher war sie - laut Werbung - lecker und vor allem schnell zubereitet: die Fertigsuppe. Deshalb gab es sie vornehmlich in Dosen oder als Trockenpulver zum Aufkochen. Später beherrschten Instantverpackungen die Supermarktregale, in denen man sie nur noch mit kochendem Wasser übergießen musste - und sogar direkt aus der Packung löffelte.

Neue Generation verspricht Bioqualität

Doch inzwischen tragen immer mehr Hersteller dem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein der Konsumenten Rechnung. Die Fertigsuppen der neuen Generation gibt es in Premium- und Bioqualität in Kunststoffbechern, Schraubgläsern und im Kühlregal. Frisch eingekocht, meist vegan und vor allem gesund - das sind die Versprechen der Lebensmittelhersteller. Doch was davon halten die neuen Fertigsuppen tatsächlich?

Stiftung Warentest hat 15 Tomaten- und Linsensuppen verschiedener Hersteller getestet. Die Suppen überzeugen dabei laut den Testern zunächst geschmacklich. Immerhin 13 Suppen erhalten gute oder sehr gute Geschmacksnoten. Einige von ihnen schmecken demnach sogar wie selbst gekocht.

Nur wenig oder keine Zusatz- und Schadstoffe

Keine Weichmacher und wenige Zusatzstoffe: Die Premiumsuppen sind gesünder. Bildrechte: colourbox.com Da die meisten Hersteller auf Zusatzstoffe verzichten, schneiden die neuen Suppen auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht besser ab. Mit im Schnitt 54 Kalorien pro 100 Milliliter sind die Tomatensuppen jedoch deutlich leichter als die Linsensuppen, die bei 93 Kalorien liegen. Wer mit den Suppen abnehmen will, sollte unbedingt auf Produkte mit Kokosmilch verzichten. Denn diese enthält viele gesättigte Fettsäuren und schlägt auf die Hüfte.



Und wichtiger noch: Die Suppen sind tatsächlicher gesünder, da sie weder Weichmacher aus der Verpackung noch andere Schadstoffe beinhalten. Das ist also ein klares Plus.

Bessere CO2-Bilanz

Doch die Premiumsuppen übertrumpfen ihre Artgenossen in der Konservendose nicht nur bei Geschmacks- und Gesundheitsaspekten, auch unter ökologischen Gesichtspunkten schneiden sie besser ab. So stellte Stiftung Warentest bei den Kunststoffbechern eine besser CO2-Bilanz fest, als bei Konservendosen oder Einweggläsern. Am besten schneiden hier jedoch beschichtete Kartonbecher ab, die besser recycelbar sind als Kunststoffe.

Höhere Preise