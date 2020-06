Servicestunde | 09.06.2020 Was taugen digitale Sportangebote?

Im Corona-Lockdown waren Sport- und Fitnessstudios geschlossen. Wie in anderen Lebensbereichen mussten Bewegungshungrige auf digitale Angebote ausweichen. Youtube-Videos oder Anleitungen im Netz ,Sport per Internet scheint eine Super-Sache zu sein. Aber nicht alles, was dort zu finden ist, ist auch praktikabel oder hilfreich. Worauf zu achten ist, erfahren Sie am Dienstag ab 11 Uhr in der Servicestunde.