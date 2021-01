Am 31. Januar 2021 läuft für Verbraucher die Frist ab, ihre Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, die an das Stromnetz angeschlossen sind und Blockheizkraftwerke im Marktstammdatenregister zu registrieren. Die Frist gilt für Anlagen, die vor dem 1. Juli 2017 in Betrieb genommen wurden.