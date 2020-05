Flächengrills stehen fast immer frei, erinnern optisch häufig an einen klassischen Kugelgrill und haben eine Haube. Sie sind perfekt für Balkon und Terrasse geeignet, überzeugte Elektrogriller stellen sie auch in den Garten. Auf Flächengrills wird das Essen nur von einer Seite gegart und muss dann umgedreht werden. Die Haube wird meist auch sehr heiß. Darunter werden Steaks und Co saftig und lecker.

Kontaktgrills haben eine obere und untere Platte. Sie erhitzen das Grillgut von beiden Seiten. Das geht schnell und je nach Gerät lassen sich damit nicht nur Steak und Zucchini, sondern auch leckere Sandwiches zubereiten. Sie können ohne Probleme in der Wohnung genutzt werden. Tipp: Nicht so fettiges Bratgut verwenden. Das reduziert Gerüche.

Viele Geräte lassen sich komplett aufklappen und so in einen Flächengrill verwandeln. Allerdings darf man nicht erwarten, damit die doppelte Menge Würstchen grillen zu können. Bei vielen Geräten reicht die Leistung nicht aus. Aber etwa die Hälfte mehr geht schon.