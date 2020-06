"Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen" - mit diesem Satz brachte Professor Higgins der Blumenverkäuferin Eliza Doolittle im weltbekannt Musical "My fair Lady" das Sprechen in der gehobenen Gesellschaft bei. Doch blühende Blüten sind nicht nur ein phonetischer Genuss - optisch machen sie ja ohnehin viel her -, sondern auch ein kulinarischer. Vielen Blüten sind nämlich essbar. Manche sind sogar regelrecht aromatisch und schmackhaft.