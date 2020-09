Feste Shampoos und Haarseifen

Haarseifen sehen aus wie andere Seifen auch und tatsächlich sind sie auch so hergestellt. Sie haben einen basischen pH-Wert und enthalten pflegende Öle.

Der Anteil der Öle sollte je nach Haarstruktur gewählt werden. Sind die Haare nach dem Waschen stumpf, brauchen sie vielleicht etwas mehr pflegende Öle, sind sie strähnig, dann weniger. Hier heißt es erstmal ausprobieren. Generell fühlen sich die Haare nach einer Wäsche mit Haarseife anders an, als mit herkömmlichen Shampoo.



Wie gut das Haarewaschen mit Haarseifen funktioniert, hängt vom Kalkgehalt des Wassers ab. Während mit weichem Wasser die Haare wunderbar sauber und glänzend werden, bildet sich bei kalkhaltigem Wasser sogenannte Kalkseife. Diese hängt in Form kleiner Flocken in den Haaren und lässt sich nur sehr schwer auswaschen. Dann bleibt das Haar stumpf und schlaff. Dagegen hilft eine saure Rinse. Das ist einfach eine Spülung aus einem Liter Wasser gemischt mit vier Esslöffeln Apfelessig.