Thomas Kubin vom ADAC gibt zudem diese Tipps: "Wichtig ist, dass man, wenn man Ganzjahresreifen hat, eine etwas verhaltenere Fahrweise an den Tag legt. Das Profil ist gestaltet wie ein Winterreifen, mit Lamellen. Daraus resultieren natürlich längere Bremswege im Sommer bei trockener Fahrbahn und eine geringere Fahrsicherheit, insbesondere bei Kurvenfahrten."



Zusammengefasst kann man sagen, dass Ganzjahresreifen nur für wenige Autofahrer wirklich interessant sind - zum Beispiel für Klein- und Mittelklassewagen, die nur in der Stadt fahren. Kurze Wege, keine Autobahnfahrten, nicht ins Gebirge - in solchen Fällen können Allwetter- oder Ganzjahresreifen zum Einsatz kommen. Dann werden die Reifen nicht übermäßig beansprucht.



Aber auch beim Ganzjahresreifenkauf sollten Sie vergleichen, denn zwischen den Modellen gibt es große Unterschiede. Wie der ADAC im Ganzjahresreifen-Test 2018 festgestellt hat, schaffen vier von neun Ganzjahresreifen ein "befriedigendes" Testergebnis.