Geocaching ist im Grunde eine moderne Schnitzeljagd. Genau wie bei dieser wird ein Gegenstand - der "Cache" - versteckt, den die Mitspieler suchen müssen. Die Verstecke können sich überall befinden - in der Stadt, im Wald, in einem See oder auf einem Berg.

Und je nach Schwierigkeitsgrad muss auch mal ein Rätsel gelöst werden, um den nächsten Hinweis zu erhalten. Dann sind Spürsinn, Geschick und Denkvermögen gefragt. Selbst für Kinder wird der schnöde langweilige Waldspaziergang so zu einer spannenden Schatzsuche.

GPS-Gerät beim Caching nicht Pflicht

Sie brauchen kein entsprechendes GPS-Gerät (Global Positioning System). Am Anfang genügt dafür ein Smartphone mit entsprechender App.

Profis verwenden spezielle GPS-Empfänger, die robuster und genauer sind. Allerdings kosten sie mindestens rund 100 Euro. GPS-Empfänger bestimmen den Standort des Nutzers mithilfe der Satelliten-Signale bezogen auf die Längen- und Breitengrade. Eine App auf dem Smartphone tut es für den Geo-Caching-Anfänger auch. Bildrechte: colourbox.com

Wer einen Schatz versteckt, trägt die Daten ins Internet. Die führenden Plattformen sind dabei geocaching.com oder openchaching.com. Der Hinweis gibt den Schatzsuchern GPS-Koordinaten für den Ausgangspunkt an. Dieser ist mal näher oder mal weiter vom Schatz entfernt, je nach Schwierigkeitsgrad. Achtung: Die Boxen haben oft die Größe einer Filmdose! Es gibt aber auch künstliche Steine oder Holzstücke mit Geheimfach.

Die kostenlose Registrierung ist auch für Neulinge, die Schätze suchen und verstecken wollen, problemlos möglich. Wo steckt der Schatz? Bildrechte: dpa

Kategorien der Caches

Caches werden in verschiedene Kategorien eingestuft. Bei der Geländewertung bedeutet beispielsweise ein Stern "erreichbar auch für Rollstuhlfahrer", fünf Sterne "hier ist Spezialausrüstung, zum Beispiel Kletter- oder Taucherausrüstung" erforderlich.

Als Anfänger empfiehlt sich eine niedrige Geländewertung von höchstens drei und ein niedriger Schwierigkeitsgrad von ein bis zwei Sternen.

Sicherheit geht vor

Wer allein auf zum Geocaching loszieht, sollte Familie oder Freunden Bescheid geben, wohin es geht und wie lange die Tour ungefähr dauern wird. Niemand sollte sich bei Touren in Gefahr begeben oder sich in Situationen stürzen, die er oder sie nicht abschätzen kann.

Weiterer Tipp: Wer auf verschlungenen Wegen in der wilden Natur unterwegs ist, sollte daran denken, die Route im GPS-Gerät zu tracken, also aufzuzeichnen. Auf diese Weise wird man im Zweifel wieder sicher an den Ausgangsort zurückgeführt.

Oberste Regel: Wer den Cache findet, darf ihn behalten - aber muss auch einen neuen Cache zurücklassen. Das können Schnürsenkel sein, Plastikmedaillen oder Leuchtarmbänder für Kinder. Im Behälter mit dem Schatz befindet sich meist ein sogenanntes Logbuch. In das trägt sich ein, wer den Schatz gefunden hat, und wann. Ein Stift dabeizuhaben, ist daher hilfreich. Gefunden! Bildrechte: imago images / Panthermedia

Auch ein Kompass erleichtert die Suche zum Teil erheblich. Da viele Caches in der Natur versteckt sind, sollte man im Sommer auch immer Zeckenspray beziehnungsweise eine Zeckenzange dabeihaben. Zusätzlich sollte man seinen Fund auch in der Logliste auf der entsprechenden Internetseite dokumentieren.

"Glück Auf in Merkers" ist der tiefste Cache an Land und im Bergwerk Merkers bei Bad Salzungen in einer Kristallhöhle versteckt.