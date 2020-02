In der Praxis schaffen das nicht alle Produkte, zeigte jetzt eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest. Die Prüfer hatten 14 Produkte ausgiebig geprüft. Sie produzierten Milchkrusten und Teeränder in Tassen und ließen Hackfleischsoße auf Tellern trocknen. Wieder und wieder liefen die Geschirrspüler mit den gleichen Teller, Tassen und Gläsern.

Wer beim Kauf Wert auf umweltverträgliche Produkte legt, hat es schwer. Das Silberschutzmittel Benzotriazol (BTA) steckt in vielen herkömmlichen Tabs. Es ist in Kläranlagen kaum abbaubar. Aber Ökoprodukte zeigten im Test ihre Schwäche: Sie reinigen nicht so gut.