Die Hautärzte beurteilen Ausschläge und andere Hautprobleme. Bildrechte: IMAGO

Trotzdem bleibt die fernmedizinische Beratung eine Beratung. Sie ersetzt keinen Arztbesuch. Nur beim persönlichen Besuch können Ärzte eine verlässliche Diagnose stellen. In Notfällen können die Internet-Ärzte nicht helfen, dann müssen Patienten unbedingt zügig direkt zum Hautarzt. Die geschickten Daten, so versichert das Unternehmen, würden verschlüsselt gesendet, auf einem Server in Deutschland gespeichert und streng vertraulich behandelt.