Dinner-Cancelling

Bei diesem Konzept verzichten Menschen an zwei bis drei Tagen in der Woche auf das Abendessen. Abends trinken sie nur Wasser, Tee oder andere kalorienfreie Getränke. Damit entsteht eine Essenspause von mindestens 14 Stunden bis zum Frühstück. Das Abendfasten soll den Insulinspiegel entlasten, die Gewichtsabnahme fördern und die Schlafqualität verbessern. Zudem soll es Alterungsprozesse vermindern und so lebensverlängernd wirken.

5:2-Methode

Hierbei wird an fünf Tagen der Woche ganz normal gegessen. An zwei Tagen, die aber nicht aufeinander folgen sollen, wird die Kalorienzufuhr dann auf 500 kcal bei Frauen und 600 kcal bei Männern begrenzt. Zum Beispiel am Montag und Donnerstag. Der "Erfinder" dieser Methode, Dr. Michael Mosley, empfiehlt an den beiden Fastentagen vor allem Gemüse und Vollkorngetreide wie etwa Naturreis oder Haferflocken sowie proteinreiche Lebensmittel und reichlich Flüssigkeit.

16:8-Methode

Dabei darf 16 Stunden am Stück nichts gegessen werden. Zuckerfreie Getränke ohne Alkohol sowie Kaffee und Tee ohne Milch sind erlaubt. In den anderen acht Stunden wird in Maßen gegessen. In der Praxis findet das Frühstück also erst um 10 Uhr statt, gegen 13 Uhr gibt es Mittag und bis spätestens 18 Uhr Abendbrot. Dann folgen 16 Stunden Pause. Wer erst abends um 20 Uhr zum Essen kommt, darf am nächsten Tag frühestens wieder ab 12 Uhr an den Kühlschrank.

Übereinstimmend plädieren Ernährungswissenschaftler jedoch für ein gesundes Frühstück, um den Körper mit Energie zu versorgen und fit für den Tag zu machen. Wer also morgens unter Kreislaufproblemen leidet, sollte diese radikale Methode überdenken.

Wasser statt Abendessen - das ist "Dinner Cancelling". Bildrechte: imago images / Westend61