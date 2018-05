Servicestunde | 14.05.2018 Katzenfutter und Haarwuchsmittel im Test

Hauptinhalt

Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen teurem und billigem Katzenfutter? Und hält ein Mittel, das schütteres Haar wieder voller und voluminöser machen soll, was es verspricht? Stiftung Warentest hat beides im Mai-Heft unter die Lupe genommen. In der Servicestunde am Montagvormittag stellen wir die Ergebnisse vor.