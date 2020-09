Beginnen Sie mit Schulterkreisen, vorwärts und rückwärts. Anschließend pendeln Sie die Arme abwechselnd vor und zurück. Nehmen Sie dazu ein Gewicht in jede Hand, das können auch kleine Wasserflaschen sein. Das Gewicht wirkt bei den Pendelbewegungen wie eine Dehnung und die Muskulatur muss ordentlich arbeiten. Fangen Sie mit kleinen Bewegungen an und machen Sie die Bewegungen mit jeder Pendelbewegung größer. Pendeln Sie anschließend nach links und rechts, so dass der Schulter-Nackenbereich in jede Richtung durchbewegt wird.