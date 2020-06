Servicestunde | 16.06.2020 Herzschutz aus der Kapsel? Griff zur Vitaminpille birgt Risiken

Ob Betacarotin, Vitamin D oder Fischöle: Die Produktpalette an Nahrungsergänzungsmitteln ist groß. Gerade für Herzpatienten sollen sie förderlich sein, immer wieder ist von positiven Wirkungen auf Herz und Kreislauf zu lesen. Doch ist die Einnahme wirklich so sinnvoll wie die Werbung behauptet? Wer braucht Nahrungsergänzung und was passiert bei Überdosierung? Sina Waage spricht mit Prof. Dr. med. Hans Hauner vom Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung in der Servicestunde.