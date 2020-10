Vorsicht bei E-Mails, die aussehen, als kämen sie von der Bank oder Kreditkartenfirma und die von Ihnen Bankdaten abfragen. In solchen Mails wird beispielsweise erklärt, es gebe Sicherheitsprobleme, die es erforderlich machen, dass Sie als Bankkunden auf einen Link klicken, der sich ebenfalls in der E-Mail befindet. Vorsicht! Über den Link werden Sie auf eine Internetseite gelotst, auf der Sie Ihre Bankdaten, Pin und Tan eingeben sollen. Doch damit stehen Betrügern Tür und Tor zu Ihrem Konto offen. Ihre Bank wird Sie NIEMALS per Mail auffordern, Ihre Daten über einen solchen Link einzugeben. Rufen Sie im Zweifelsfall bei der Bank an.