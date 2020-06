Durch das Corona-Konjunkturpaket verdoppelt der Bund ab dem 1. Juli 2020 seine Förderungen im Bereich der E-Mobilität. Wer dann ein Auto kauft, kann den Preis also deutlich drücken - vorausgesetzt das Fahrzeug hat einen Elektromotor. Wer aber hin und wieder längere Strecken fährt, könnte am E-Auto wegen der geringen Reichweite zweifeln. Ein Hybrid-Auto könnte eine sinnvolle Alternative sein, für die es auch Zuschüsse gibt.

Der Begriff "hybrid" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "gekreuzt" oder "gemischt". Bei einem Auto mit Hybrid-Antrieb werden demnach zwei unterschiedliche Antriebsarten miteinander kombiniert. Hybridautos haben also zwei Motoren unter der Haube : in der Regel einen Benzin- und einen Elektromotor. Auf kurze Strecken fährt das Auto mit Strom, ist dieser aufgebraucht, springt der Benzinmotor ein.

So heil, wie die Hersteller die Welt der Hybridautos gerne darstellen, ist sie natürlich nicht. Durch die zwei Motoren sind die Fahrzeuge deutlich schwerer und haben somit einen höheren Verbrauch. In einem Eco-Test des ADAC stellte sich heraus, dass der Benzinverbrauch etwa dreimal höher ist als in den Werksangaben. Auch die CO2-Bilanz der Hybriden ist schlechter als vom Hersteller angegeben. Cem Özdemir (Grüne) erklärte die Hybridförderung deshalb schon zum "staatlich subventionierten Klimabetrug" .

Wer einen Hybrid nicht regelmäßig an die Steckdose hängt, zahlt auf lange Sicht mehr pro Fahrt. Bildrechte: imago/photothek

Tatsächlich lässt sich der Verbrauch eines Hybriden nur dann niedrig halten, wenn das Fahrzeug regelmäßig - am besten täglich - an den Stecker kommt. Auf 100 km errechnete der ADAC im Eco-Test Stromkosten zwischen 3,72 EUR und 7,92 EUR - je nach Hybridmodell. Das entspricht in etwa dem Preis von 3 bis 6 Litern Benzin an der herkömmlichen Zapfsäule.