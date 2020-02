in Deutschland besteht Schulpflicht - und die gilt vom ersten bis zum letzten Tag des Schuljahres. Eigenmächtig vorgezogene oder verlängerte Ferien stellen daher einen Verstoß gegen die Schulpflicht dar - die Eltern begehen eine Ordnungswidrigkeit. Entsprechend drohen Bußgelder. Nur für außergewöhnliche Ereignisse wie religiöse Feste oder Beerdigung ist eine Befreiung von der Schulpflicht möglich. Für eine mögliche Kontrolle am Flughafen sollten sie sich die Ausnahme-Regelung schriftlich bestätigen lassen.

Bußgelder für "Zu-Früh-Bucher" oder eine "Ferienverlängerung" werden in Thüringen erst verhängt, wenn das Kind länger als elf Tage an der Schule ohne Entschuldigung fehlt. Dann drohen den Eltern Strafen bis 1.500 Euro. In Sachsen-Anhalt und Sachsen sind die möglichen Bußgelder mit 1.000 und 1.250 Euro ähnlich hoch. Generell ist aber die Schulleitung verantwortlich, um ein Bußgeldverfahren in die Wege zu leiten. Am Flughafen werden Polizisten lediglich auf Verdacht hin einzelne "verdächtige" Familien ansprechen. Kein Kind wird wieder zurück in die Schule gebracht.