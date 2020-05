Vom Bett geht es ins Bad und dann direkt an den Schreibtisch. Der dient sonst als Küchentisch. Jetzt steht der Rechner neben einem Kaffee, davor ein harter Holzstuhl. So oder so ähnlich sieht für Menschen, die im Homeoffice arbeiten, gerade der Alltag aus. Zu wenig Bewegung, dazu harte Stühle, Tische in der verkehrten Höhe, Laptops statt großer Bildschirme. Glücklich, wer noch keine Rückenschmerzen hat. Für alle anderen gibt es Hilfe.