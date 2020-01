Ein Angehöriger hat einen Schlaganfall überlebt und muss nun zur Reha. Was aber, wenn die Krankenkasse oder die Rentenversicherung den Antrag ablehnen? Welche Möglichkeiten hat man, um dagegen vorzugehen? Hierzu ist ein Widerspruch notwendig, der in schriftlicher Form und in einer festgelegten Frist eingereicht werden muss.