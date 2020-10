Servicestunde | 05.10.2020 Tipps gegen Einbruch: So schützen Sie sich

Hauptinhalt

Einbrecher haben keine Zeit. Schaffen sie es nach wenigen Minuten nicht in das Haus oder in die Wohnung, machen sich die meisten aus dem Staub. Deshalb schützen Hausbewohner sich am besten, in dem sie den Zugang ins Haus so schwierig und aufwendig wie möglich gestalten.