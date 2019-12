Servicestunde | 18.12.2019 Smartwatches - das perfekte Weihnachtsgeschenk?

Smartwatches liegen im Trend. Doch was können die kleinen Ergänzungen zu Smartphone und Fitnessarmband? Stiftung Warentest hat 13 Uhren unter die Lupe genommen, in der Servicestunde verraten wir, welche gut abschneiden und was Sie vor dem Kauf beachten sollten.