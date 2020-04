Steckbare Solar-Geräte sind nicht nur für Klimafreunde interessant, sondern auch für Pfennigfuchser. An der Hausfassade, auf dem Garagendach oder auf dem heimischen Balkon angebracht, funktionieren sie wie eine herkömmliche Photovoltaik-Anlage. Ein oder mehrere Solarmodule produzieren Strom, den ein eingebauter Wechselrichter in Wechselstrom wandelt. Über eine ganz normale Schuko-Steckverbindung lässt sich dieser Strom dann ins heimische Netz einspeisen und schon dreht sich der Zähler langsamer und die Stromrechnung fällt geringer aus.

Die Leistung herkömmlicher Stecksolargeräte liegt bei 250 bis 300 Watt. Das entspricht in etwa einem Zehntel des Strombedarfs eines Drei-Personen-Haushalts. Ein solches Gerät kostet zwischen 300 und 450 Euro und spart jährlich zwischen 50 und 90 Euro an Stromkosten. Es ist also davon auszugehen, dass sich das Gerät nach vier bis acht Jahren amortisiert hat. Die meisten Hersteller bieten eine 20-jährige Garantie, insofern macht man damit auf lange Sicht einen Gewinn.