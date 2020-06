Toben, rennen, klettern, schwimmen - Kinder sind im Sommer kaum zu halten. Den ganzen Tag wären sie am liebsten draußen. Gut so! Aber bei so viel Zeit in der Sonne braucht Kinderhaut speziellen Schutz. Zuviel UV-Strahlen oder gar ein Sonnenbrand erhöhen das Risiko, später im Leben an Hautkrebs zu erkranken.