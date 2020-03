Servicestunde | 17.03.2020 Der Start in die Kräutersaison: Bärlauch

Mit Bärlauch starten wir in die Thüringer Kräutersaison. Schon in der ehemaligen DDR war der Lauch als heilsame und wohlschmeckende Pflanze bekannt. Was Sie über das Wildgemüse wissen müssen und wie sich damit kochen lässt, erfahren Sie in der Servicestunde.