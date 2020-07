Nicht in jeder Küche gibt es ausreichend Platz für eine Kühl- und Gefrierkombi in Lebensgröße. Darum bevorzugen viele Menschen einen Kühlschrank unter 1,50 Meter. Diese sind in den meisten Fällen auch günstiger in der Anschaffung. Den Vorteil des Platzsparens stehen jedoch Nachteile in anderen Bereichen gegenüber. Laut Stiftung Warentest hatten alle getesteten Geräte unter 1,50 Meter mindestens eine Macke. Mal haperte es an der Kühlgeschwindigkeit, mal an der Energieeffizienz. Ein weiterer großer Nachteil - fast keines der kleinen Modelle bietet einen Alarm.