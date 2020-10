Bei einer Thrombose bildet sich ein Blutgerinnsel (ein Thrombus) in einem Blutgefäß. Die Pille, Rauchen und Übergewicht begünstigen diese Blutgerinnsel, die den Blutstrom behindern.

Klappen in den Beinvenen sollen verhindern, dass das Blut wieder zurückfließt. Gelingt das nicht oder nicht ausreichend, staut sich Blut in den Beinen. Daher bilden sich oft Thrombosen in den Beinvenen.