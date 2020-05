Vasen, Teller, Bilder, Medaillen - verziert mit Hühnern und Hähnen, groß und klein, in allen Schattierungen, die die Farbpalette hergibt. Dicht an dicht stehen sie in Vitrinen und Regalen oder hängen an den Wänder. Dazwischen Hühner aus Glas, Holz, Keramik und Metall. Elf Räume voller Erinnerungen an vergangene Zeiten. 15.000 Raritäten hat Günter Schneider zusammengetragen und zeigt sie in seinem vor 25 Jahren gegründeten, privaten Geflügelmuseum. Schneider selbst bekam mit elf Jahren seine ersten Hühner. Er gründete einst den Thüringer Landesverband der Rassegeflügelzüchter. Wer im südthüringischen Viernau nicht nur Hühner-Exponate ansehen will, findet mit Schneider auch einen Museumsvater, der alle neugierigen Fragen beantworten kann.