Viele Unternehmen beispielsweise von Sprach- oder Sportkursen bieten ihre Kurse seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ausschließlich online an. Für viele Verbraucher ist das praktisch, weil sie sich den Weg dorthin sparen.



Aus Sicht der Verbraucherschützer der Verbraucherzentrale müssen sich Kunden aus rechtlicher Sicht nicht zwangsläufig auf einen Online-Kurs einlassen. Denn für manch einen ist das Online-Angebot nicht mit der gebuchten Leistung vor Ort vergleichbar. In diesen Fällen raten die Verbraucherschützer dazu, sich nur auf eine vorübergehende Vertragsänderung einzulassen, wenn die technischen Möglichkeiten das auch zulassen. Wenn das nicht so ist, sollten sich Verbraucher mit dem Anbieter in Verbindung setzen und gemeinsam eine Lösung suchen.