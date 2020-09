Immobilien machen oft den größten Anteil am Privatvermögen aus. Wenn man nichts regelt, läuft das Vererben nach den gängigen Regeln ab - und das bedeutet oft eine enorme Summe an Erbschaftssteuer.

Überlegen Sie sich genau, was Sie als "Erblasser" erreichen möchten. Wollen Sie das Haus oder Grundstück für zukünftige Generationen im Familienbesitz halten? Oder späteren Streit unter den Kindern vermeiden und das Vermögen jetzt schon aufteilen? Möchten Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung bereits zu Lebzeiten verschenken, aber bis zum Tod dort wohnen bleiben? Die richtige Adresse ist ein Notar.

Das Gesetz teilt die in Frage kommenden Verwandten in Erben unterschiedlicher Ordnung ein. Zur 1. Ordnung gehören die direkten Abkömmlinge des Verstorbenen (Kinder, Enkel, Urenkel etc.). Zur 2. Ordnung zählt man die Eltern, Geschwister, Neffen und Nichten des Verstorbenen. Die 3. Ordnung sind die nicht mehr direkten Verwandten wie Großeltern, Onkel, Tante, Cousins.