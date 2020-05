Zuhause sitzen und sich trotzdem mit Freunden treffen: Videochats sind während Corona zu einem wichtigen Fenster zur Welt geworden. Bildrechte: dpa

Der Markt ist seit der Gründung von "Skype" im Jahr 2003 deutlich gewachsen. Dennoch ist das schwedische Unternehmen, dass inzwischen von "Microsoft" übernommen wurde, das alte Schlachtschiff unter den Videochats. Es ist weit verbreitet und bis zu 50 Personen können hier konferieren. Auch der Messenger-Dienst "WhatsApp" bietet Vidoetelefonie an. Vorteil hier ist die leichte Handhabung per Smartphone. Nachteil: Hier können gerade einmal vier Personen gleichzeitig per Video miteinander in Kontakt treten.