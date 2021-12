Auch die Straßen der Ballungszentren dürften, trotz des während der Pandemie zunehmenden Berufsverkehrs, nicht ganz so sehr an ihre Belastungsgrenzen geraten wie in früheren Jahren. Außerdem werden weniger Last-Minute-Geschenkejäger erwartet, unter anderem weil Weihnachtsmärkte vielerorts verboten sind.

Am Mittwoch, 22. Dezember, und Donnerstag, 23. Dezember, müssen Autofahrer mit dem meisten Verkehr auf den Straßen rechnen - denn dann beginnen in fast allen Bundesländern die Weihnachtsferien. Besonders an den Nachmittagen der beiden Tage wird es auf den Straßen voll. An den Weihnachtstagen selbst gibt es meist weniger Stau - sie gelten ohnehin als weniger staureich als die meisten anderen Tage im Jahr. Freie Fahrt auf den Autobahnen: Besonders am 24. und 25. Dezember soll der Verkehr ruhig sein. Bildrechte: dpa

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München

A1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg

A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

A3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe

A6 Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Berlin

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95 /B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Autoreisen ins Ausland sind in diesem Jahr leichter als im vergangenen Jahr. Viele und lange Staus werden trotzdem nicht erwartet. Allerdings sollte ein bisschen Puffer auf den Fernstraßen in die Wintersportorte (Tauernautobahn, Brenner und Gotthard-Route) eingeplant werden.