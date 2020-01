Servicestunde | 06.01.2020 Das zweite Leben für den Weihnachtsbaum

Spätestens nach dem Dreikönigstag fliegen die meisten Weihnachtsbäume aus den Wohnzimmern und landen zumeist im Hinterhof, oder auf der Straße, um dort auf ihre Entsorgung zu warten. Es gibt durchaus kreative Ideen, was aus einem Christbaum nach dem Fest noch so alles werden kann. Tipps dazu gibt es in der Servicestunde.