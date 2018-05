Bei Dieselfahrzeugen müssen Sie mit Preisen zwischen 600 bis zu 1000 Euro rechnen, weil der Wechsel bei bestimmten Autotypen ziemlich zeitaufwändig ist. Es ist erfahrungsgemäß bei Dieselmotoren aufwändiger als beim Benzinmotor. Ulrich Buckmann, KFZ-Meister und ADAC-Technik-Experte

Aber solchen und anderen Überraschungen kann man vorbeugen, indem man sich vor dem Kauf ein bisschen Zeit nimmt. Die ersten Schritte zum “neuen” Gebrauchten machen Sie am besten schon, bevor sie aus dem Haus gehen. Sicher haben Sie eine Vorstellung davon, welche Autos grundsätzlich in Frage kommen. Drei Türen oder fünf, groß, klein, Kombi oder nicht, Automatik oder Schaltgetriebe und welcher Typ ist schick genug. Mit dieser ersten Vorentscheidung sollten Sie sich zunächst den aktuellen DEKRA-Report anschauen. Aber keine Angst, das Ganze ist narrensicher. Einfach online den Autotyp eingeben und schon bekommen Sie eine kurze Einschätzung der Experten, sozusagen die gesammelten Erfahrungen der Prüfer aus rund 15 Millionen Hauptuntersuchungen, gerne nicht ganz korrekt auch "TÜV" genannt. Der TÜV führt wie die DEKRA solche Hauptuntersuchungen durch. Und hier kristallisieren sich über die Jahre die Sorgenkinder heraus und auch die Schwachstellen bei den einzelnen Fahrzeugtypen. Bei einem Auto, das zu einem hohen Prozentsatz nach 100.000 Kilometern neue Stoßdämpfer, Lager oder Antriebswellen braucht, ist man also dann schon hinreichend gewarnt. Sind diese Teile gerade von einer Fachwerkstatt nachweislich gewechselt worden, ist das Risiko natürlich ein anderes, als wenn diese Reparatur vielleicht nach wenigen Wochen drohen könnte.

Auch muss man kein Autoexperte sein um sich die Zahl der Vorbesitzer in der "Zulassungsbescheinigung Teil II", dem früheren Fahrzeugbrief anzuschauen. Sind es viele Besitzer in kurzer Zeit, ist auch das ein Warnsignal. Möglichweise waren sie alle froh, die Bude schnell wieder losgeworden zu sein. Wenn das Serviceheft nur lückenhaft ausgefüllt ist, dann könnte das auch einen Grund haben. Zum Beispiel könnte es sein, dass Wartungsarbeiten entweder gar nicht oder im Rahmen einer Bastelstunde erledigt worden sind. Und selbst bei jungen Gebrauchten ist ein vollständiges Serviceheft hilfreich.

Zum Beispiel bei einem Kulanzantrag. Wenn bei einem Wagen der drei oder vier Jahre alt ist, das Getriebe defekt ist und der Hersteller sieht im Servicescheckheft Lücken, dann ist in den meisten Fällen eine Kulanz ausgeschlossen. Ulrich Buckmann, KFZ-Meister und ADAC-Technik-Experte

Und auch wenn der "TÜV" bald fällig ist, spricht aus Verkäufersicht eigentlich nichts dagegen, ein Fahrzeug mit frischen Plaketten zu verkaufen. Es sein denn, er hat die Befürchtung, dass die Hürde Hauptuntersuchung zu hoch sein könnte. Auch hier gilt: Finger weg. Da das Prüfprotokoll der letzten Hauptuntersuchung immer mitzuführen ist, sollte es kein Problem sein, dieses dem Interessenten auch zu zeigen. Dort stehen nämlich über das Prüfsiegel hinaus auch interessante Details zu sich anbahnenden Kostenfaktoren. Stichwort Rost.

Und immer noch haben wir das gute Stück nicht gesehen. Das kommt jetzt. Die ADAC-Experten empfehlen, das Auto bei Tageslicht und Trockenheit anzuschauen. Bei einem Auto voller Wassertropfen sind Lackschäden nicht gut erkennbar. Aber auch wenn das gute Stück glänzt wie ein Neuwagen, ist das noch kein hinreichender Hinweis darauf, dass es unterm Lack genauso gut aussieht. Achten Sie hier auf ausgebesserte Stellen, die man oft auch daran erkennt, dass benachbarte Dichtungsgummis (ruhig mal etwas zur Seite schieben, dann sieht auch man etwaige Übergänge beim Lack!) oder gar die Räder etwas abbekommen haben bei der Schönheits-OP mit der Sprühpistole. Auch frisch aufgebrachter Unterbodenschutz muss kein Hinweis sein, dass hier aus Liebe gehandelt wurde, sondern nur Rostschäden verdeckt werden sollten.

Auch als Laie kann man viel erkennen

Nicht alles ist so einfach zu erkennen wie ein Steinschlag in der Frontscheibe. Bildrechte: IMAGO Getunte Fahrzeuge mit viel PS, tiefergelegt und aufgespoilert, haben sehr wahrscheinlich ein sportliches Leben hinter sich, was sehr an die Substanz von Federung, Reifen, Lager oder Antriebe geht. Auch ein Blick auf die Spaltmaße an Türen, Motorhaube und Heckklappe ist sehr aufschlussreich. Ist alles noch original, dann sind gewöhnlich auch die Spalte gleichmäßig. Steinschläge in Frontscheibe oder Scheinwerfern kann man auch als Laie gut erkennen und wenn die Verkleidungen der Radkästen zum Teil fabrikneu aussehen, dann muss das Auswechseln einen Grund gehabt haben. Mindestens ein kleinerer Crash im Bereich des Kotflügels könnte hier stattgefunden haben. Die Reifen sollten noch ordentlich Profil haben und bitte gleichmäßig. Ist das Profilbild irgendwie schief, also eine die Hälfte eines Reifens ist mehr abgefahren als die andere, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, das am Fahrwerk irgendwelche Einstellungen nicht stimmen. Zum Beispiel laufen die Räder dann "auf der Kante" oder gar – übertrieben – wie ein ängstlicher Skifahrer, der schneepflugartig bremsen will. Entsprechend ungleichmäßig nutzen sich dann die Reifen ab. Auch der Blick auf mögliche Schäden durch Bordsteinkanten ist empfehlenswert. Wenn eine Bordsteinkante es geschafft hat, bis zur Felge durchgeschlagen, dann können Sie davon ausgehen, dass auch die Statik des Reifens etwas abbekommen hat. Risse und andere Beschädigungen besonders an der Reifenflanke (Seite) sind keine Kleinigkeiten.

Auch der Fahrzeuginnenraum bietet dem Laien viele Möglichkeiten, Hinweise auf den Fahrzeugzustand zu bekommen. Wenn es muffig riecht und es gammlig oder gar feucht ist unter den Bodenmatten, dann ist das kein gutes Zeichen. Abgewetzte Sitze oder ausgefranste Rollgurte sind nach 100.000 Kilometern nicht die Regel, kann bedeuten: Da hat jemand an der "Uhr" gedreht.

Auch sollte das Auto so gut wie keine Flüssigkeit verlieren. Ölspuren unter dem Auto oder im Motorraum sind genauso verdächtig, wie ein blankgeputzter Maschinenraum. Wenn die Motorwäsche nur dazu gedient hat, die Spuren zu verwischen.

Die Probefahrt ist wichtig

Auch die Probefahrt sollte selbstverständlich sein und auch hier kann man auch als Laie einiges erkennen. Der alte Trabispruch "Was klappert, ist noch da!" zieht heute nicht mehr. Gerade im Bereich des Fahrwerks sollte gar nichts klappern oder poltern, der Motor sollte auch keine Geräusche machen, die "irgendwie komisch" klingen. Vor allen Dingen sollte er problemlos anspringen, hörbar rund laufen und spontan reagieren, wenn Sie aufs Gaspedal drücken. Fahren Sie auch ein paar Meter raus aus der Stadt oder auf die Autobahn und prüfen Sie, ob das Auto brav geradeaus rollt, ohne Nachhilfe am Lenkrad. Auch die Schaltung sollte gewaltfrei und ohne Stoßgebet funktionieren und bei einem Bremstest muss das Auto in der Spur bleiben. Der ADAC rät durchaus, dem eigenen Gefühl zu folgen, das man automatisch hat, wenn man die Kupplung tritt oder das Lenkrad in der Hand hält.

Natürlich kann man Glück haben und von privat ein tolles und gepflegtes Auto bekommen, eine Garantie bekommt man dort jedoch nicht. Beim seriösen Gebrauchtwagenhändler oder im Autohaus Ihres Vertrauens hingegen schon. Dazu ist er gesetzlich verpflichtet. Trotzdem sollten Sie immer schön kritisch bleiben und sich auch von der allgemeinen Anti-Diesel-Hysterie nicht anstecken lassen. Wenn auch die Stickoxide gerade den Schwarzen Peter haben, bei anderen Schadstoffen wie dem CO2 ist der Diesel umweltfreundlicher als der Benziner und wenn in ihrer Gemeinde nicht gerade Diesel-Fahrverbote drohen, könnten Sie von den gesunkenen Preisen durchaus profitieren.