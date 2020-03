Sein Metier ist die Sprache, seine Vorliebe für Orts-, Landschafts- und Familiennamen kennen die Hörer von MDR THÜRINGEN - Das Radio längst. Namenforscher Professor Jürgen Udolph ist einmal pro Woche gefragter Gesprächspartner im Studio und am Hörertelefon der Servicestunde. Der Experte begibt sich mit Leidenschaft, Fachkenntnis und einer guten Portion Humor auf sprachliche Spurensuche.

Wer hat sich nicht schon mal gefragt, woher bestimmte Familien- oder Ortsnamen stammen? Regelmäßig haben Sie Gelegenheit, Professor Udolph bei der namenkundlichen Detektivarbeit zu erleben. Bei MDR THÜRINGEN beantwortet Deutschlands bekanntester Namenforscher Ihre Fragen rund um Familien- und Ortsnamen. Die Erklärungen hören Sie immer im Anschluss an die Sendung in den Audios in der unten stehenden Audiogalerie.