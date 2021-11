In größeren Städten finden sich in manchen Vierteln auch Verschenkeboxen oder ganze Schränke als unbeaufsichtigte Minimalversion eines Umsonstladens. Dort können alle Leute sowohl Sachen hinbringen als auch entnehmen. In manchen Stadtvierteln wie Leipzig-Schleußig stellen viele Leute aber auch einfach Kartons mit Dingen, die sie entsorgen wollen auf den Gehsteig. Nach dem Motto: "Irgendwer wird's schon brauchen." Der Nutzwert der so dargebotenen Dinge schwankt allerdings stark und die Grenze zur bequemen Altlastenentsorgung verschwimmt.