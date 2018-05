Frau Marx, eine Studie der Krankenkasse DAK zeigt, dass seit 2010 der Anteil der von Ein- und Durchschlafproblemen bei Arbeitnehmern um 66 Prozent gestiegen ist. Wie erklären Sie sich das?

Das kann ich sehr gut erklären. Mittlerweile werden die gesellschaftlichen Probleme ins Gesundheitssystem übertragen. Arbeitnehmer haben eine enorme Belastung - weit über ihre biologischen Grenzen hinaus. Das heißt, sie müssen morgens sehr zeitig anfangen, müssen abends bis sehr spät arbeiten, viele arbeiten im Schichtdienst und haben keine richtigen Mittagspausen. Das heißt, Arbeitnehmer reizen ihr natürliches Potenzial aus bzw. überreizen das. Und damit entstehen dann Schlafstörungen.

Sie haben gerade gesellschaftliche Einflüsse angesprochen. Welchen Einfluss haben denn Laptops oder Handys auf Schlafprobleme?

Der Laptop kann abends gefährlich werden, weiß Schlaftherapeutin Carolin Marx. Bildrechte: colourbox.com Die haben einen enormen Einfluss auf Schlafprobleme. Die Displays dieser Geräte haben meistens einen sehr hohen Blauanteil, um uns wach zu halten. Während der Arbeit ist das auch absolut sinnvoll. Wenn wir die allerdings spätabends nutzen, ist das kontraproduktiv, weil so ab 17 Uhr unser Cortisol-Spiegel sinkt. Das ist das Hormon, was uns leistungsfähig macht. Und der Melatonin-Spiegel, also das Hormon, was den Schlaf einleitet, sollte ansteigen. Mit dem hohen Blauanteil in den Bildschirmen wird das unterdrückt und somit wird die Einschlafphase ganz weit nach hinten verschoben.

Was sind die häufigsten Ursachen von Schlafproblemen?

Die häufigsten Ursachen von Schlafproblemen sind meines Erachtens nach dysfunktionale Verhaltensweisen. Zum einen ist das die berufliche Überbelastung, die in Teilen dann auch in den privaten Bereich überschwappt. Ein anderer Punkt ist die Bildschirmtätigkeit, die auch im privaten Bereich vermehrt stattfindet. Die liebste Abendgestaltung der Deutschen ist das Fernsehen. Auch da sitzen wir wieder vorm Bildschirm. Fernsehen per se möchte ich aber nicht verteufeln. Das kann sehr günstig sein. Wenn man zum Beispiel eine Unterhaltungssendung guckt, sind die Gedanken an den Inhalt gebunden und man grübelt nicht über die Arbeit nach.

Wie ist das Verhältnis von Schlafstörungen, die körperliche Ursachen haben, im Verhältnis zu Schlafstörungen, die psychische Ursachen haben?