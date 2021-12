Für viele Familien ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit. Die Liebsten kommen zusammen, die Geschenke stehen schön verziert bereit und der Weihnachtsbraten schmort im Backofen. Doch was für Menschen an der festlich gedeckten Tafel besinnlich scheint, kann für Haustiere stressig oder gefährlich sein.

Haustierbesitzer sollten außerdem keine süßen Speisen oder Schokolade an ihre Lieblinge verfüttern. Schokolade, so gut wie sie für den Menschen schmeckt, kann in zu großen Mengen für Hunde und Katzen giftig sein. Denn der in der Kakaobohne enthaltene Stoff Theobromin kann bei ihnen zu Vergiftungen und Herzproblemen führen.